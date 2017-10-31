Сенатор объяснил, кто и с какой целью собирает биоматериал россиян‍

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич высказал мнение о сборе биологического материала представителей различных этносов на территории России.

О том, что некие лица собирают в нашей стране биоматериал представителей различных этносов, ранее сообщил президент РФ Владимир Путин.

Комментируя заявление Путина, сенатор предположил, что таким образом "соответствующие службы на Западе" готовят эффективное биологическое оружие. Как отметил Клинцевич, у каждого этноса своя реакция на биологическое оружие, этим и объясняется сбор биоматериалов в разных российских регионах. Сенатор считает, что "соответствующие службы на Западе" готовят эффективное биологическое оружие.

Военный эксперт Игорь Никулин, как и Клинцевич, предложил, что цель иностранцев, собирающих биоматериал, – создание запрограммированного биологического оружия нового поколения.