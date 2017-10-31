МЧС выпустило экстренное предупреждение о снеге и гололедице в Москве

МЧС РФ выпустило во вторник экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях в Москве и Московской области: в ближайший час ожидаются дождь, мокрый снег, сильный ветер и гололедица.

В сообщении регионального управления МЧС, опубликованного в 7:41 мск, говорится, что "в ближайший час с сохранением на предстоящие сутки (день вторник, 31 октября, и ночь среды, 1 ноября) местами в Москве и Подмосковье ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, налипание мокрого снега, гололедица, усиление северо-западного ветра. Порывы ветра могут усиливаться до 15—20 метров в секунду.

Спасатели МЧС прогнозируют местами ухудшение видимости, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, затруднение движения транспорта, создание на дорогах заторов и аварийных ситуаций, рост количества ДТП, увеличение количества случаев травматизма граждан.

Из-за непогоды возможны повреждения линий электропередач, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укреплённых конструкций.

Водителей призывают соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения.

Синоптики ранее предупреждали о возможной в Москве гололедице в первые дни новой рабочей недели.