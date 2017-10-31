Родственники погибших в авиакатастрофе над Синаем подали иск на 93 млрд руб

В день двухлетней годовщины трагедии семьи жертв авиакатастрофы в Египте над Синаем хотят добиться пересмотра размеров выплат за моральную компенсацию. 29 октября, в Замоскворецкий суд Москвы поступил коллективный иск от родственников погибших пассажиров лайнера А 321, летевшего рейсом Шарм-эль-Шейх - Санкт-Петербург.

Иск на сумму свыше 93 миллиардов рублей к страховой компании "Ингосстрах" подали от имени 118 человек. И в ближайшее время число истцов должно увеличиться. Ответчиками выступают также " Allianz Global Corporate and Specialty", "AerCap Holdings N.V.", ООО "Авиакомпания "Когалымавиа" и ООО "Триомед".

Родственники погибших хотят добиться того, чтобы выплаты морального ущерба были доведены до международного уровня.

- Российские законы предусматривают максимальную компенсацию в 2 миллиона рублей, в то время как Монреальская конвенция устанавливает сумму в 9 миллионов рублей в качестве минимальной выплаты, а также снимает ограничение в размерах выплат компенсации морального вреда, - говорит один из потерпевших, исполнительный директор благотворительного фонда "Рейс 9268" Александр Войтенко.

Иск в суде зарегистрировали, но решение о его принятии в производство пока еще не принято.

Напомним, 31 октября 2015 года лайнер авиакомпании "Когалымавиа" отправился с курорта Шарм-эль-Шейх в Петербург. На борту было 217 пассажиров, в том числе 25 детей и семь членов экипажа. Не выжил никто. ФСБ признала авиакатастрофу терактом.

(По материалам сайтов rosbalt.ru topnews.ru theins.ru)