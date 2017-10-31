Названы основные признаки измен мужчины

Названы основные признаки мужчин измен. Женщина может не сомневаться, заметив, что ее муж начал больше внимания уделять своей внешности, прятать мобильный телефон и установил на него пароль, "зависать" в социальных сетях, - у нее появилась соперница.

Есть целые компании, специализирующиеся на выявлении и доказательстве супружеских измен. Руководитель компании Lipstick Investigations Дэвид Кинг (Австралия) перечислил ключевые признаки того, что глава семейства изменяет своей жене, - пишет Daily Mail.

По словам Кинга, мужчина, который начинает изменять своей женщине, больше времени проводит перед зеркалом: начинает чаще и тщательнее бриться, наряжается, больше пользуется парфюмерией.

Изменщик становится неразлучен со смартфоном. На телефон могут приходить своеобразные СМС-сообщения. Как правило, мужчина, у которого появилась другая, ищет повод для ссоры, устраивает конфликт, и это становится поводом уйти из дома.

Человек, у которого появилась дама на стороне, начинает задерживаться на работе, даже если этого раньше не было. Дэвид Кинг обращает внимание, что на измену могут указать выписки с банковских карточек.