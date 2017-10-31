ФСБ: работник оборонного предприятия осужден за госизмену
31 октября 2017, 08:19 [ «Аргументы Недели» ]
В Хабаровском крае 26-летний мужчина - работник оборонного предприятия - осужден за госизмену. Теперь он проведет за решеткой 4,5 года.
Представители краевого управления ФСБ России сообщили, сотрудник одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса похитил информационные материалы, представляющие государственную тайну, и продал гражданину иностранного государства. Злоумышленника задержали оперативники УФСБ России по Хабаровскому краю.
Мужчина был арестован и помещён под стражу. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена в форме шпионажа".
Суд вынес приговор сотруднику оборонного предприятия - 4,5 года колонии строгого режима.