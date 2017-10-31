Два участника трассы М11 Москва — Петербург стали платными

Два участника автомобильной дороги М11 "Москва — Санкт-Петербург" стали платными. Трасса М11 на участках с 208 километра по 258 километр в Тверской области и с 334 километра по 543 километр в Новгородской области будет использоваться на платной основе.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о начале использования на платной основе еще и этих двух участков дороги между двумя российскими столицами.

Распоряжение главы правительства о введении платы за проезд по двум участкам М11 в Тверской и Новгородской областях опубликовано на сайте кабинета министров. В документе отмечается, что объехать платные участки можно будет по дороге общего пользования М-10.