Турчак указал на необходимость работы платформ «Единой России» в регионах

И.о. главы Генсовета «Единой России» Андрей Турчак провел сегодня рабочую встречу с руководителями партийных платформ – Предпринимательской, Социальной, Либеральной и Патриотической.

Турчак призвал участников совещания определиться с планами на следующий год. По его словам, платформам нужно распространять свою деятельность на регионы. Кроме того, Андрей Турчак указал на необходимость проработки схемы взаимодействия партийных платформ с рабочими группами Высшего совета «Единой России».

В свою очередь представители платформ рассказали о том, чем в настоящее время занимаются эти партийные структуры, сообщили в пресс-службе «Единой России». В частности, сопредседатель Предпринимательской платформы Марина Блудян затронула тему декриминализации бизнеса – соответствующие предложения были разработаны совместно с Либеральной платформой.

Ранее «Аргументы недели» писали о рабочей встрече Андрея Турчака с главой Высшего совета «Единой России» Борисом Грызловым.