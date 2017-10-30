Эксперт рассказал о целях собирающих биоматериал россиян иностранцев
30 октября 2017, 21:24 [ «Аргументы Недели» ]
Заявление президента России Владимира Путина о том, что некие лица собирают биологический материал жителей РФ, прокомментировал военный эксперт Игорь Никулин.
В разговоре с RT Никулин рассказал, что данную деятельность осуществляют иностранцы. Эксперт предложил, что их цель – создание запрограммированного биологического оружия нового поколения.
По словам специалиста, иностранные организации собирали в научных целях биоматериал в России и раньше. Точной информации о направленности этих исследований нет.
Игорь Никулин считает, что сбор биоматериала происходит в интересах военных США. Эксперта это «наводит на определенные подозрения».