Эксперт рассказал о целях собирающих биоматериал россиян иностранцев

Заявление президента России Владимира Путина о том, что некие лица собирают биологический материал жителей РФ, прокомментировал военный эксперт Игорь Никулин.

В разговоре с RT Никулин рассказал, что данную деятельность осуществляют иностранцы. Эксперт предложил, что их цель – создание запрограммированного биологического оружия нового поколения.

По словам специалиста, иностранные организации собирали в научных целях биоматериал в России и раньше. Точной информации о направленности этих исследований нет.

Игорь Никулин считает, что сбор биоматериала происходит в интересах военных США. Эксперта это «наводит на определенные подозрения».