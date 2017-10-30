Голодец оценила роль рэп-баттлов в формировании нового русского языка

Ольга Голодец заявила, что рэп-баттлы формируют в России новый язык.

В понедельник вице-премьер приняла участие в заседании правительственного Совета по русскому языку. В ходе своего выступления на этом совещании Голодец констатировала, что старшему поколению все труднее понимать молодежь, которая изъясняется на новом языке. Большую роль в формировании последнего играют рэп-баттлы, цитирует ТАСС Голодец.

Ранее «Аргументы недели» писали, что телеведущая Екатерина Гордон вызвала на рэп-баттл хип-хоп-исполнителя Оксимирона‍. В своем обращении к рэперу Гордон заявила, что тот за свою карьеру записал всего лишь пару хороших песен.