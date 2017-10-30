Названа дата развода Джигарханяна с женой

Развод актера Армена Джигарханяна с женой состоится 9 ноября. Об этом СМИ сообщила представитель Виталины Цымбалюк-Романовской.

Собеседница РЕН ТВ рассказала, что в настоящее время Цымбалюк-Романовская выполнила все требования, которые были ей предъявлены. В частности, женщина ушла с поста руководителя Театра Армена Джигарханяна и дала согласие на расторжение семейного союза.

Некоторое время назад Цымбалюк-Романовская дала интервью «Аргументам недели», в котором рассказала о причинах разлада с мужем. Ранее в понедельник появилась информация о том, что женщина выехала за пределы Российской Федерации.