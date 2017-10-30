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Серебро засияет как золото

30 октября 2017, 19:20 [ «Аргументы Недели» ]

Серебро засияет как золото
pixabay.com

Носить изделия из серебра сегодня - значит быть в тренде. Это модно и современно. Одна только неприятность - серебряные украшения быстро темнеют. Не расстраивайтесь: вернуть им прежний блеск совсем несложно. Мы расскажем, как.

Самый простой способ - подогреть до 40-50 градусов столовый уксус и опустить в него на четверть часа серебро. Затем промыть украшения проточной водой и вытереть насухо мягкой тканью.

Налёт с кольца или серебряной цепочки легко удалить с помощью нанесённой на щётку зубной пасты. Ещё один способ – в литре воды растворите по 2 столовых ложки нашатырного спирта и перекиси водорода. Грязь исчезнет бесследно за 15 минут, вступив в реакцию с аммиаком.

Неплохо «работает» и обычная питьевая сода. Добавьте в неё воды, пока не получится густая кашица. Этой смесью натирайте (при помощи губки или зубной щётки) ваше серебро. Затем тёплой водой промойте украшения. Так вы избежите появления разводов.

Самый, пожалуй, современный способ очистки потемневшего серебра – кола. Налейте немного напитка в кастрюльку, опустите туда серебро и прокипятите на плите минут 5. После этого выньте ваши украшения, остудите, промойте в проточной воде, тщательно вытрите. 

Если ваше серебряное украшение с камнями, к процессу чистки стоит подойти тщательнее. Камням высокой плотности (изумруд, аквамарин, сапфир) никакая чистка не повредит. А вот не столь плотным (бирюза, малахит, опал, лунный камень) абразивные вещества могут повредить. В этом случае выбирайте либо ванночки, либо мягкие моющие средства. 

Абразивные вещества не годятся и для изделий из матового серебра.

И напоследок, несколько советов – чтобы ваше серебро вообще не темнело. 

* Всякий раз перед уборкой, умыванием или нанесением косметики снимайте его. 

* Сразу же насухо протирайте украшение, если оно намокло. 

* Храните украшения в сухом тёмном месте. Шкатулка - идеальный вариант.

 

 

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