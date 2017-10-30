СМИ узнали о выезде супруги Джигарханяна за пределы России

Жена актера Армена Джигарханяна, с которой он собрался разводиться, уехала из России. Об этом узнали СМИ.

Источники рассказали «Московскому комсомольцу», что в настоящее время Виталина Цымбалюк-Романовская находится в Грузии. Издание предположило, что вскоре женщина, являющаяся гражданкой Украины, отправится в Киев.

Напомним, причиной разлада между актером Джигарханяном и Цымбалюк-Романовской стал скандал, связанный с финансами. Ранее «Аргументы недели» опубликовали интервью с супругой артиста, в котором она изложила свою версию случившегося. Цымбалюк-Романовская заявила, что ее отношения с Джигарханяном испортились из-за бывшей жены актера Татьяны Власовой.