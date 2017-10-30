В Черном море вчетверо уменьшилась добыча биоресурсов

Из 26 единиц водных биологических объектов, которые ранее добывались в бассейне Черного моря, сейчас в промысловых объемах насчитывается всего 6 видов.

Об этом сообщила на пресс-конференции в Симферополе сопредседатель комитета по биоресурсам Международной Средиземноморской научной комиссии, заведующая лабораторией фиторесурсов Института морских биологических исследований имени Ковалевского РАН Наталия МИЛЬЧАКОВА, передает корреспондент «Аргументов недели – Крым».

«Это очень мало, то есть редукция в четыре раза. К сожалению, так сложилось, что переоборудование судов нашего достаточно изношенного флота, которое добывает шпрот и хамсу, орудия лова, переоборудованные из океанических тралов в тралы придонного траления, не защищают дна моря. Ученые давно били тревогу о том, что это нужно останавливать или переоборудовать», – отметила она.

Специалист подчеркнула, что перевылов биологических ресурсов приводит к тому, что этот ресурс исчезает вообще.

По словам МИЛЬЧАКОВОЙ, этот вопрос был поднят перед президентом Российской Федерации Владимиром ПУТИНЫМ, который поручил выделить средства на переоборудование рыболовецкого флота.