Комедия года и телемыло. Реакция на фильм «Матильда»

Фильм «Матильда» режиссера Алексея УЧИТЕЛЯ, который вышел в широкий прокат 26 октября, вызвал неоднозначную реакцию у кинокритиков, блогеров и рядовых зрителей.

Критики назвали картину «творческой неудачей», «телемылом», «дурно придуманным и смонтированным» и не имеющим отношения к реальной истории России кино. При этом были и положительные отзывы. Например, кинообозреватель «КП» Стас ТЫРКИН написал о картине так: «Это не исторический трактат и не скандальная постмодернистская феерия образов, это достаточно точно выполненная в своем жанре классическая костюмная мелодрама о конфликте между долгом и чувством». Другой обозреватель, Валерий КИЧИН, назвал «Матильду» «далеко не совершенным, но в целом качественным образцом кинематографической беллетристики, где исторический факт и вымысел – элементы равно необходимые».

Авторы роликов на Youtube как только ни охарактеризовали картину: и «комедией года», и «никаким», и «скучным». Многие сошлись во мнении, что картинка в фильме красивая, сюжет сумбурный, а Данила КОЗЛОВСКИЙ, который граф Воронцов, совершенно лишний в этой истории персонаж.

«Аргументы недели – Крым» собрали самые интересные, по мнению редакции, обзоры, опубликованные на видеохостинге.

Стоит отметить, что рейтинг «Матильды» на сайте «Кинопоиск» по состоянию на 30 октября составил 6,001 (4 612 голосов), а на IMDb – 5,5. Рейтинг российских критиков составил 33%, то есть 5 положительных против 10 отрицательных отзывов. Аналогичная ситуация и с отзывами пользователей «Кинопоиска»: на этот фильм написано 5 положительных, 10 отрицательных и 9 нейтральных рецензий зрителей.

Напомним, в фильме «Матильда» рассказывается об отношениях будущего императора Николая II с балериной Матильдой КШЕСИНСКОЙ. Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья ПОКЛОНСКАЯ неоднократно обращалась в различные ведомства с просьбой проверить фильм на наличие нарушений, а также обратилась к Генпрокурору РФ с просьбой отозвать у картины прокатное удостоверение.

Сборы фильма в первые четыре дня проката составили 184 миллиона рублей. Это в два раза меньше, чем прогнозировалось.