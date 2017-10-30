Президент обнародовал информацию о сборе биоматериала россиян

Некие лица собирают в России биологический материал представителей различных этносов. Об этом сообщил Владимир Путин.

Президента РФ процитировало РИА Новости. В ходе сегодняшнего совещания с правозащитниками Путин спросил, знают ли они о том, что в регионах страны в настоящее время активно идет сбор биоматериала. Кто осуществляет данные манипуляции, глава государства не уточнил. Он отметил, что не знает, какие цели преследуют эти люди.

Ранее в понедельник «Аргументы недели» писали о других заявлениях Владимира Путина на данном совещании. Так, президент обсудил с участниками встречи обстоятельства получения взятки кировским губернатором Никитой Белых и нападение на журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр.