Путин не нашел связи между нападением на Фельгенгауэр и свободой слова

Нападение на Татьяну Фельгенгауэр не имеет отношения к свободе слова в России. Об этом заявил Владимир Путин.

Инцидент, произошедший в помещении радиостанции «Эхо Москвы», стал предметом обсуждения в ходе сегодняшней встречи президента РФ с правозащитниками. Путин возразил одному из участников заседания, который привел нападение на журналистку «Эха Москвы» в качестве примера «преследования инакомыслящих» в стране. Российский лидер отметил, что Фельгенгауэр пострадала в результате действий психически больного человека. По словам Владимира Путина, со свободой слова данное происшествие никак не связано, пишет RT.

Вооруженный ножом мужчина ранил Татьяну Фельгенгауэр на прошлой неделе. В настоящее время радиоведущая проходит курс лечения.