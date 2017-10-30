В Москве пропала претендент на участие в президентских выборах

Поисковый отряд "Лиза Alert" начал поиски Елены Климашкиной, жительницы города Алейска Алтайского края, заявившей о желании стать кандидатом в президенты России, сообщает Общественное Телевидение России.



9 октября женщину видели в центре Москвы. На связь с родственниками она не выходит, где она находится, неизвестно. При этом в полицию родственники не обращались.







Жительница Алтайского края создала собственный сайт, на котором изложила свою предвыборную программу. Она предлагает повысить зарплаты и пенсии, усилить контроль государства в сфере финансов, а также начать строить заводы, дороги.