Появилась информация о новой программе Елены Летучей на Первом канале

На Первом канале рассказали о новой программе Елены Летучей.

Передача, которая будет выходить в эфире канала, получила название «Летучий отряд». Ведущая и ее команда собираются помогать зрителям бороться за свои права. В пресс-службе Первого канала отметили, что обратиться за помощью к Елене Летучей через интернет сможет каждый человек, оказавшийся в трудной жизненной ситуации.

Сообщение о том, что телекомпания предложила ведущей сотрудничество, появилось ранее в понедельник. Руководство Первого канала оценило работу Летучей, сделавшей репортаж из воронежской больницы, в которой были выявлены многочисленные нарушения.