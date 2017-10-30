Авиакомпания-лоукостер "Победа" подала в суд на Министерство транспорта РФ и Росавиацию в связи с отказом в допусках на международные маршруты "Краснодар — Тбилиси" и "Махачкала — Стамбул".

Представитель бюджетного перевозчика рассказал, что авиакомпания обратилась установленным порядком за допусками на полеты по указанным маршрутам, но 31 июля межведомственная комиссия безосновательно отказала перевозчику в допусках, - сообщает РИА Новости. "Победа" вынуждена обратиться в суд с иском к Росавиации и Минтрансу.

По данным источника, знакомого с ходом работы межведомственной комиссии при Минтрансе, на эти маршруты никто, кроме "Победы", не претендовал. Лоукостеру было отказано и в допуске на рейс "Москва — Бари".