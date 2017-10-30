Кроноцкий заповедник подвел итоги полевого сезона

В этом году впервые за долгое время была проведена комплексная научная экспедиция в Корякском заповеднике. В Кроноцком заповеднике после длительного перерыва продолжилось мечение белоплечих орланов и началась программа по мечению дальневосточных кроншнепов. Оба вида птиц занесены в Красную книгу России.



Шестой год подряд проводился мониторинг водно-болотных угодий, расположенных в нижнем течении реки Кроноцкой, где гнездятся более 40 видов птиц. Это гагары, гуси, несколько видов уток, кулики, воробьиные, чайки, крачки, некоторые хищники. В их числе редкие виды – алеутская, речная и полярная крачки, белоплечий орлан, дальневосточный кроншнеп. За поселением кроншнепов учёные наблюдали с использованием разных методов, в том числе записывали звуки и изучали гнездовое поведение с помощью фотоловушек, обследовали гнёзда, фотографировали и замеряли кладки, взвешивали птенцов.



"К сожалению, 2017 год выдался сложным для дальневосточных кроншнепов. Из-за малоснежной зимы и засушливого лета в Центральной части заповедника уровень воды в болотистой местности, где они обустраивают гнёзда, был низким. Хищным млекопитающим не составило труда добраться до кладок. Часть гнёзд разорили лисицы и росомахи. Как будет восстанавливаться поселение, и какие места для гнезд выберут птицы в следующем сезоне, будет понятно весной, – рассказал Фёдор Казанский, научный сотрудник ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник". – Кроме того, в постгнездовой период нам удалось окольцевать двух взрослых птиц. Надеемся, это поможет понять, где зимуют камчатские кроншнепы".



Крылометкой во время полевого сезона был помечен птенец белоплечего орлана. Миграция молодых птиц плохо изучена, но существует гипотеза, согласно которой орланы, гнездящиеся на полуострове, с высокой вероятностью проводят зиму здесь же. Это можно попробовать доказать. К сожалению, на момент, когда учёные могли заниматься мечением, у них был только один подходящий "кандидат". Специалистам будет важно узнать, если кто-то из жителей или гостей Камчатки встретит молодого орлана с чёрно-жёлтыми метками на крыльях.



"В этом году впервые за долгие годы были проведены наблюдения на территории Парапольского дола в Корякском заповеднике. Исследования велись во время осеннего пролёта птиц к местам зимовок. Наши сотрудники наблюдали тысячи водоплавающих и околоводных пернатых, были отмечены значительные скопления гусей, что нехарактерно для большинства районов Камчатки. Порадовали наблюдателей встречи с канадскими журавлями, которые гнездятся только в северной части полуострова", – сообщила Дарья Паничева, начальник научного отдела ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник".



Также в Корякском заповеднике были собраны образцы ветвистоусых ракообразных, обитающих в пресных водоёмах Парапольского дола, включая крупнейшее озеро Таловское; проведены исследования мышевидных грызунов, чья фауна на севере Камчатки почти не изучена; частично изучены приморские растительные сообщества.

по сообщению портала "Полуостров Камчатка"