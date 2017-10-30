Три выходных дня ждут россиян в конце недели

Три выходных подряд – 4, 5 и 6 ноября – ожидают россиян в конце недели. Отдых связан с празднованием Дня народного единства. Рабочий день 3 ноября будет сокращенным, сообщает портал "Москва 24".



4 ноября в России отмечается День народного единства. Государственным праздником он стал в 2005 году. Дата приурочена к событиям осени 1612 года, когда народное ополчение изгнало польские войска из Москвы. Это стало одним из этапов окончания Смутного времени.



Это последние длинные выходные в 2017 году. Следующие праздничные дни ждут россиян по случаю Нового года.



18 октября правительство утвердило календарь выходных дней на 2018 год. Когда запланированы длинные выходные, читайте в материале портала Москва 24.



