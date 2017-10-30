Челябинской области дадут возможность контролировать предприятия и их выбросы

Сегодня губернатор Челябинской области Борис Дубровский встретился с депутатом Госдумы Владимиром Бурматовым, чтобы обсудить этот вопрос.

Для начала отметим, что после заседания Госсовета по экологии, проведённого президентом Владимиром Путиным в декабре 2016 года, глава нашего региона поручил разработать законопроект, расширяющий права областных властей в сфере контроля за чистотой воздуха. Чтобы быть воплощённой в жизнь, инициатива должна была получить одобрение федеральных властей.

На данный момент разработанный южноуральскими чиновниками законопроект получил поддержку профильного комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды.

- Челябинская область готова стать пилотным регионом по внедрению новой системы управления качеством атмосферного воздуха, рассчитанной на основе сводного тома предельно допустимых выбросов, – отметил Борис Дубровский. – Мы готовы взять на себя ответственность за результат этой работы.

Губернатор обратил внимание, что местные жители предъявляют к областным властям претензии, связанные с качеством атмосферного воздуха.

- У меня ни разу не повернулся язык сказать, что это - не наши полномочия, - уточнил губернатор. - Внедрение новых механизмов способствует наведению порядка с атмосферным воздухом, приведет к положительной динамике снижения выбросов, придаст новые импульсы этой работе. Особо подчеркну: для этого надо иметь не только добрую волю, но и законодательный инструментарий.

Со своей стороны представитель Челябинской области в нижней палате федерального собрания Владимир Бурматов сделал акцент на том, что инициатива южноуральских руководителей действительно своевременна и необходима. Депутат Госдумы будет добиваться ее принятия и прохождения через федеральный парламент.

- Закон о сводных расчетах мы предварительно проанализировали и пришли к выводу, что он имеет высокие шансы на принятие,- уточнил Владимир Бурматов. - Он будет по минимуму доработан с учетом поправок депутатов государственной Думы РФ, Минприроды России, но его концепция и основная идея – передача части полномочий субъекту – здравая и нуждается в поддержке.

Кроме того, на встрече обсуждались возможности выделения региону средств из федерального бюджета на совершенствование системы работы с отходами. Финансирование этого направления стартует в 2018 году. Владимир Бурматов получил подтверждение от министра экологии России Сергея Донского, что Южный Урал может претендовать на эти деньги.

Напомним, один млрд рублей распределят среди 17 субъектов России. Челябинская область может получить перевод в сумме 180 миллионов рублей.

- Эти средства нам очень помогли бы в борьбе с теми несанкционированными свалками, которые есть на территории региона, – уточнил Владимир Бурматов.