Ольга Скабеева и Евгений Попов рассказали о своей семье

Телеведущие Ольга Скабеева и Евгений Попов - супруги. Они вдвоем ведут одну программу на телеканале "Россия - 1". Получается, что вместе бывают целые сутки - на работе и дома. Скабеева и Попов откровенно рассказали о личной жизни в программе Бориса Корчевникова "Судьба человека".

В семье телеведущих растет сын. Захару три с половиной года. Мальчик родился в тот год, когда на Украине обострилась ситуация. А Попов как раз работал в Киеве. Журналист снимал события на Майдане, работал над фильмом для программы "Специальный корреспондент". В Москву Евгений прилетел на выписку малыша. Привез жену и ребенка домой, и сразу вернулся в Киев. По признанию отца, сейчас Захар требует много времени родителей. Все утро и вечер они посвящают малышу, обсуждают с Захаром "абсолютно все".

У Попова были командировки в разные горячие точки: Донбасс, Сирия. Ольга переживала, но "работа есть работа".

По мнению ведущего программы "60 минут" , "и работа, и семья — все важно, но понятно, что в приоритете".