Eventiada IPRA GWA – крупнейший в Восточной Европе коммуникационный конкурс

Eventiada IPRA Golden World Awards (GWA) подтвердила статус крупнейшего в Восточной Европе коммуникационного конкурса и приняла работы из 11 стран мира. Число участников конкурса по сравнению с 2016-м годом возросло на 13 процентов. Заявки в 5 блоках номинаций поступили из России, Беларуси, Украины, Англии, Венгрии, Польши, Словакии, Болгарии, Хорватии, Эстонии и Латвии.

На этой неделе к оценке проектов приступит международный экспертный совет премии. 7 ноября будет объявлен шорт-лист конкурса. Публичные защиты финалистов конкурса пройдут 14-15 ноября. Церемония награждения победителей состоится 16 ноября 2017 года в Москве в МИА «Россия сегодня».