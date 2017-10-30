На благоустройство Шарташского парка в Екатеринбурге выделено 8 млн рублей

Свердловские власти объявили тендер на разработку проектной документации по объекту: «Благоустройство территории Шарташского лесного парка. Капитальный ремонт дороги с созданием инженерного обустройства и велосипедных дорожек». Соответствующая информация размещена на портале госзакупок. На эти цели выделено 8 млн рублей.

Согласно описанию закупки, основной целью является капитальный ремонт дороги и инженерное благоустройство территории. На участке протяжённостью 7,98 км появятся велосипедные дорожки (полосы), пешеходные дорожки (тротуары). Ширина велодорожки с двухполосным движением 3 м, а тротуара 1,5 – 3,0 м. Помимо этого, подрядчик должен предусмотреть мостовой переход через Александровский ров.

Также разработчик должен обеспечить беспрепятственное движение пешеходам и маломобильным группам населения, создать комфортную визуальную среду (размещение малых архитектурных форм и освещение) и предусмотреть благоустройство прибрежных форм.