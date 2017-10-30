Правила проезда при круговом движении изменены

В понедельник, 30 октября, стало известно, что в правила проезда при круговом движении внесены изменения.

Соответствующее постановление, согласно последней информации, подписал российский премьер-министр Дмитрий Медведев. Как сообщает сегодня ТАСС, у автомобилистов, которые двигаются по кругу, будет преимущество, а тем, кто только въезжает на перекресток с круговым движением, придется уступать.

Кроме того, глава правительства подписал постановление, согласно которому в регионах можно будет наносить так называемую разметку-"вафельницу", которая позволит упорядочить движение на перекрестках с пересекающимися потоками.



