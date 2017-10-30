Совет свердловской коллегии адвокатов рекомендует своим членам с 1 ноября не работать по назначению (не выступать госзащитником). Эта мера связана с накопленными перед юристами долгами.

Так, судебный департамент задолжал за эти услуги 14,9 млн рублей, а полиция - 6,9 млн рублей. Таким образом, с 1 ноября и до погашения задолженностей всем адвокатам рекомендовано не принимать вызовы от следователей, дознавателей и судов. К тем, кто не поддержит бойкот, рекомендовано применять дисциплинарные меры.