Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что в 88% случаев бригада неотложной медицинской помощи доезжает до пациента в течение 20 минут после вызова.

Выступая на конгрессе Национальной медицинской палаты, глава Минздрава пояснила, что время прибытия "скорой" сократилось благодаря обновлению автопарка. По словам Вероники Скворцовой, в этом году в регионы та будет направлено еще 1,1 тысяч медицинских автомашин класса В, - сообщает РИА Новости .

"В 2016 году показатель 20-минутного доезда скорой медицинской помощи обеспечивался в среднем по стране в 88,2% случаев, а при ДТП — в 94%", — привела данные Скворцова.

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