Штормовое предупреждение объявили в Москве

В понедельник, 30 октября, в Москве объявили штормовое предупреждение.

Согласно информации синоптиков, уже в ближайшие часы в столице порывы ветра усилятся до 15 метров в секунду и выше. Предполагается, что непогода сохранится в пределах МКАД и ТиНАО до 20 часов по московскому времени, передает сегодня ТАСС.

Ранее сообщалось, что в начале недели в городе ожидается рекордно низкое атмосферное давление. К пятнице же Москва может превратиться в один большой "каток", поскольку столбики термометров опустятся ночью до минус 7 градусов по Цельсию.