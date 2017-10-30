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11-летнего курянина наградили за спасение старушки

30 октября 2017, 13:28 [ «Аргументы Недели» ]

11-летнего курянина наградили за спасение старушки
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Помощь может потребоваться в самый неожиданный момент и так случается, что оказывать её приходится не только взрослым. Так, 11-летний житель Курской области Роман Ковалёв стал юным героем. На днях его в торжественной обстановке наградили.

Как рассказали в пресс-службе областного УМВД, мальчик гулял на улице, когда понял, что дом его 70-летней соседки горит. Вместе с товарищем они выбили стёкла и забрались в здание. Пенсионерка не могла сама идти, поэтому им ничего не оставалось делать, как вытащить её. Как позже признался сам мальчик, он старался действовать максимально быстро, потому даже не успел испугаться сам.

Теперь курянина пригласили в Москву для участия в торжественных мероприятиях, организованных Светом Федерации РФ, совместно с МВД России. Со всех уголков страны туда съедутся дети, совершившие героические поступки.

по сообщению портала "Курск-Сити"

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