Сцена ревности на кладбище обошлась в копеечку

34-летний житель Новосибирской области Вячеслав Огородников оказался на скамье подсудимых за то, что сломал крест на могиле возлюбленного своей экс-сожительницы. Мужчина пришел в ярость, услышав от женщины, что усопший был лучше, чем он.



Огородников согласился составить компанию своей уже бывшей гражданской жене и пойти вместе с ней на кладбище. 3 сентября он на своей машине отвез женщину к воротам кладбища, расположенного вблизи лыжной базы «Березовая Роща». А потом решил проводить ее до могилы, где она хотела помянуть ушедшего в мир иной друга.



Около 16:00 они подошли к нужной могиле. И женщина высказалась, что усопший был лучше Огородникова. Услышав такое, Огородников рассвирепел и со злости ударил по могильному кресту. Крест сломался у основания.



Мировой судья 2-го судебного участка Татарского судебного района с учетом правовой позиции государственного обвинителя и совокупности смягчающих обстоятельств приговорил Огородникова к штрафу в размере пяти тысяч рублей, со ссылкой на прокуратуру Новосибирской области сообщает портал "НДН.Инфо".