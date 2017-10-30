Назван максимальный размер пособия по беременности и родам в 2018 году

Максимальный размер пособия по беременности и родам в 2018 году увеличится и составит 282 тысячи рублей. Декретные увеличатся на 16 тысяч рублей.

Представители Федерального фонда социального страхования (ФСС) пояснили, что максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней в будущем году увеличится, поскольку будет учитываться база для начисления страховых взносов на 2017 год, - сообщает ТАСС.

В прошлом году максимальный размер декретного пособия составлял более 266 тысяч рублей. Такая сумма выплачивается, если больничный лист составляет 140 дней, уточнили в ФСС.

Если больничный в связи с осложнениями и многоплодной беременностью продлялся, то сумма пропорционально увеличится.