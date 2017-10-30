Во второй половине недели в Москву придут заморозки до минус 7 градусов, вследствие чего город может превратиться в один большой "каток".

В понедельник и вторник в столице ожидаются обильные осадки. В пресс-службе Гидрометцентра России уточнили, что уже в четверг, 2 ноября, в области ожидается небольшой снег. Ночные температуры опустятся до минус 5-3 градусов.

Как отмечает Агентство городских новостей "Москва", ночью в пятницу столбик термометра покажет около минус 6 градусов, вследствие чего автомобилистам, выезжающим на дорогу рано утром, рекомендуют быть внимательными и соблюдать скоростной режим. Уже в субботу температура воздуха ночью будет опускаться до минус 3 градусов, а днем составит до плюс 7 градусов тепла.

Ранее сообщалось, что в начале этой недели в столице ожидается рекордно низкое атмосферное давление.