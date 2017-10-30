Скворцова рассказала, сколько получают врачи в России

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова в ходе конгресса Национальной медицинской палаты в понедельник, 30 октября, сообщила, сколько в настоящий момент зарабатывают в нашей стране врачи.

По словам главы ведомства, в 2017 году среднемесячная зарплата российских медиков достигает 53 тысяч рублей. С 2012 года, согласно информации Росстата, врачи и средний медицинский персонал начали зарабатывать больше на 48 процентов и 46,7 процента соответственно, передает РИА "Новости".

Скворцова подчеркнула, что в настоящий момент в регионах продолжается активная работа по повышению заработных плат. Сейчас в России остались только пять регионов, где доля оклада в структуре зарплаты находится на уровне 20-25 процентов.