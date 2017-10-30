Собянин заявил, что исторический вид Московского ипподрома будет сохранен

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник заявил, что Центральный Московский ипподром будет отреставрирован, однако его исторический вид сохранят.

Градоначальник подчеркнул, что средства будут вложены в ремонт и сохранение порядка. По словам Собянина, в Москве уже разработаны два способа финансирования проведения реставрации ипподрома: либо это будет делать собственник, либо власти столицы заберут объект и отремонтируют его сами.

В эфире телеканала "Москва 24" мэр уточнил, что никакой плотной застройки на месте ЦМИ, основанного в 1834 году, быть не должно.