Жителям Кировского района Волгограда вместо обещанного современного остановочного павильона привезли ржавую конструкцию.



Как сообщает ИА «Волга-Каспий» со ссылкой на очевидцев, 27 октября жителям поселка Руднева доставили долгожданную остановку, однако она «превзошла» все их самые смелые ожидания. Вместо обещанного инновационного остановочного павильона с электронным информационным табло волгоградцы увидели старую, потрепанную остановку с остатками объявлений. Она явно была демонтирована где-то в другом месте и теперь доставлена в отдаленный район города.



«Спасибо администрации за «новую» остановку в Кировском районе», - поблагодарил чиновников местный житель Виктор К.



Напоминаем, городские власти принялись за снос остановочных павильонов еще в апреле. В итоге весь дождливый май и июнь волгоградцы были вынуждены мокнуть, ожидая общественный транспорт под открытым небом. В июле пришла другая беда – традиционная южная жара. И вот только 10 октября компания-подрядчик принялась за установку остановочных павильонов. По договору 86 павильонов фирма должна была установить до 20 октября, но сейчас видно, что сорваны уже все сроки. Цена контракта составила порядка 60 млн рублей.