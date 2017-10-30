Минздрав сообщил о новых технологиях лечения сахарного диабета

Министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказала о новых технологиях лечения сахарного диабета. По словам главы Минздрава, ожидается, что люди с диагнозом сахарный диабет в скором времени смогут отказаться от регулярных инсулиновых уколов.

По словам Скворцовой, благодаря клеточным технологиям лечения сахарного диабета, можно будет фактически заменить клетки поджелудочной железы, продуцирующие инсулин. "Они встраиваются в матрикс железы и начинают сами продуцировать гормон", — рассказала министр в интервью "Известиям".

Скворцова подчеркнула, что пока нельзя уверенно сказать, что этот метод позволит диабетикам навсегда забыть об уколах. По ее словам, пока трудно понять в эксперименте, как долго такие клетки проработают, возможно, будет необходим курс.

Глава Минздрава сообщила о создающихся новых препаратах для лечения рака.