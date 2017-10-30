Законопроект о посмертном донорстве внесен в Госдуму

В понедельник, 30 октября, в Госдуму был внесен законопроект о посмертном донорстве.

Согласно данному документу, граждане РФ имеют право давать свое согласие или несогласие на изъятие органов после смерти. Как уточняет РИА "Новости", соответствующая пометка может вноситься в паспорт или же водительское удостоверение человека.

Отмечается, что в 2014 году уже поднимался вопрос о фиксации на законодательном уровне желания человека на посмертное изъятие органов. Данная инициатива тщательно рассматривалась в течение длительного времени. В новой редакции законопроекта учтены все замечания и предложения.