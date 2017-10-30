Ученый-астроном Джонатан Макдауэлл объяснил появление "НЛО" и "светящихся шаров" в небе над Салехардом. Необычное явление в конце прошлой недели заметили жители не только Салехарда, но и других сибирских городов и Ямала.

Сотрудник Астрофизического центра Гарвардского университета и Смитсоновского института Джонатан Макдауэлл напомнил сибирякам, что именно в те дни Минобороны РФ проводило пуски баллистических ракет. Астрофизик уверен, что жители Салехарда видели следы теста баллистических ракет, а не какие-то светящиеся корабли инопланетян. "Лично у меня нет никаких сомнений в том, что появление загадочных огней в небесах было связано с этими запусками", — цитирует американского ученого РИА Новости.

"Аргументы недели" писали о проведении российскими ракетчиками масштабных учений. Пуск был осуществлен с Плесецкого космодрома в Архангельской области на камчатский полигон Кура, еще две МБР были запущены с АПЛ в Охотском море по целям в Архангельской области. Ракета, запущенная с борта АПЛ в Баренцевом море, была нацелена на ту же цель, что и плесецкий "Тополь".