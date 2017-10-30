В Калиниградской области борются с последствиями шторма

В Калининградской области в понедельник борются с последствиями шторма и сильного дождя. Порывы ветра минувшей ночью в самом западном российском регионе достигали 20 метров в секунду.

Ураганный ветер повалил деревья, оборвал провода в Калининграде. Со слов очевидцев, на улице Дзержинского дерево рухнуло на припаркованный автомобиль, а рядом упал столб и произошел обрыв проводов. По данным МЧС, повалены 30 деревьев.

За последние сутки в Калининграде выпало больше трети месячной нормы, произошло подтопление отдельных участков улично-дорожной сети.

Силами муниципальных предприятий проводятся работы по очистке ливневой канализации и устранения заторов. Калининградские энергетики и спасатели МЧС перешли на круглосуточный режим работы.

Аэропорт в городе принимает рейсы по фактической погоде.

До Калининграда добрался циклон "Герварт", бушевавший в Центральной Европе - в Германии и Чехии.