Спасатели МЧС с помощью аппарата Falcon обследовали в море упавший Ми-8

Спасатели МЧС РФ обследовали в море потерпевший крушение возле норвежского архипелага Шпицбергена российский вертолет Ми-8 при помощи телеуправляемого глубоководного аппарата Falcon ("Фалькон").

Обломки воздушного судна были обнаружены на глубине 200 метров. С помощью аппарата "Фалькон" спасатели обследовали фюзеляж и лопасти вертолета. По данным МЧС, глубоководный аппарат работал не внутри вертолета, а снаружи, чтобы определить способ, как поднять его со дна,- сообщает ТАСС.

Генконсул РФ на Шпицбергене Вячеслав Николаев сегодня сообщил о продолжении спасательной операции.

Дипломат отметил, что продолжительность спасательной операции будет зависеть, в частности, от погодных условий, - сообщает "Интерфакс".

Вертолет Ми-8 авиакомпании "Конверс Авиа", на борту которого находились пять членов экипажа и трое ученых - сотрудников НИИ Арктики и Антарктики, пропал 26 октября, когда летел из законсервированного поселка Пирамида в Баренцбург.

Вчера, 29 октября, Ми-8 был обнаружен норвежским судном.

К поисково-спасательным работам подключились более 40 спасателей МЧС России.