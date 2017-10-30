Денверский зоопарк сообщил о гибели амурского тигра, привезенного из России

Представители Денверского зоопарка сообщили о смерти амурского тигра Мартина, привезенного в США из Московского зоопарка. Амурского тигра усыпили. Ветеринары установили, что хищник заболел.

Трехлетний амурский тигр из Московского зоопарка был привезен в Денвер (штат Колорадо) летом этого года. В американском зоопарке рассказали, что 22 октября тигр перестал интересоваться едой и стал менее активным.

Ветеринары провели обследование зверя. Результаты обследования показали, что Мартин страдает малокровием. Хищнику было сделано переливание крови от другого амурского тигра, живущего в этом зоопарке. Но состояние тигра ухудшалось. Ветеринары поставили диагноз: крайне агрессивная форма лейкемии. По данным американских "Айболитов", раковые клетки были обнаружены в крови тигра, костном мозге и селезенке, - сообщает ТАСС.

Специалисты из зоопарка проконсультировались с врачами подразделения ветеринарной онкологии Университета штата Колорадо. После того, как стало ясно, что у амурского тигра рак на последней стадии, рещили его усыпить. Мартин был гуманным путем усыплен в минувшую пятницу.

Тигр из Московского зоопарка Умар был доставлен в июне в зоопарк в Денвере. В Америке ему дали новую кличку. В Данвере ему подобрали подругу. Мартин участвовал в международной программе по сохранению амурских тигров.

Амурский тигр занесен в Международную Красную книгу как исчезающий вид.