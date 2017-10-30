Консул в Шанхае назвал причину смерти 14-летней модели-россиянки в Китае

Консул России в Шанхае Андрей Куликов назвал причину смерти 14-летней модели- россиянки со ссылкой на справку из больницы, в которую попала девочка. В документе указано, что причиной смерти российской модели Влады Д. стала полиорганная недостаточность, которая развилась на фоне сепсиса и инфекционного поражения нервной системы.

По словам дипломата, это не окончательный диагноз, в Китае он пока не подтвержден, так как не проводилось вскрытие тела. Андрей Куликов пояснил, что вскрытие нельзя делать без согласия матери девочки, а она еще не приехала в Китай. После приезда женщины будет рассмотрена возможность вскрытия тела и выяснения окончательных причин смерти юной россиянки, - сообщает РБК.

Иностранные СМИ на прошлой неделе написали о том, что 14-летняя девочка из Перми прибыла в Шанхай для участия в неделе моды. Контракт был заключен на три месяца. 23 октября девочка приехала в город Иу в провинции Чжэцзян. 25 октября Влада почувствовала недомогание. Ее агент отменил запланированные показы. В тот же день модель была доставлена в отделение неотложный помощи в шанхайский госпиталь. Девочка умерла в пятницу, 27 октября.

Ее мама говорит, что у дочки был "рабский" контракт, она жаловалась ни сильную усталость и недосып.

Организаторы Shanghai Fashion Week проводят проверку после смерти модели из России.

Гендиректор модельного агентства ESEE Model Management Чжэн И опроверг информацию о том, что 14-летняя модель из России скончалась из-за истощения.