Управляющие компании могут отстранить от сборов за ЖКХ

Управляющие компании могут отстранить от сборов оплаты за услуги ЖКХ. Министерство строительства и ЖКХ разработало соответствующий законопроект и уже согласовало с заинтересованными ведомствами.

Минстрой инициирует прямую оплату ЖКХ ресурсоснабжающим организациям, - пишут "Известия". Ведомство разработало типовую форму единого платежного документа.

По данным Росстата, дебиторская заложенность за услуги ЖКХ в 2017 году заметно выросла. По данным Росстата, в первом полугодии рост составил порядка 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Общий объем задолженности составляет 1,2 трлн рублей.

Платежи за услуги ЖКХ задерживают не только физические, но и юридические лица, а неуплата задерживает развитие всей системы.