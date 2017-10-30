На этой неделе граждан России ожидают сразу три выходных дня

В конце текущей недели граждан России ожидают сразу три выходных дня.

Согласно последней информации, это связано с тем, что День народного единства в этом году выпал на субботу, 4 ноября. Власти приняли решение перенести выходной в честь праздника на понедельник, 6 ноября, передает РИА "Новости".

Кроме того, в пятницу рабочий день будет официально сокращен на один час.

Отметим, что грядущие праздники будут последними долгими в 2017 году. После этого россиянам удастся отдохнуть в течение десяти дней после Нового года.