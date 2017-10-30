Движение электричек в сторону Красногорска нарушено из-за ЧП в поезде

Движение электричек в сторону Красногорска в понедельник утром нарушено из-за ЧП в поезде. Короткое замыкание произошло в одном из вагонов поездов, следовавшем сегодня утром из Москвы в Ново-Иерусалим.

Источник в экстренных службах столицы сообщил, что в вагоне возникло задымление, электропоезд остановился на железнодорожной станции Покровское-Стрешнево, - сообщает ТАСС. Пассажиры электрички были эвакуированы. Никто из них не пострадал. Происшествие устранили машинист и помощник машиниста - сотрудники поездной бригады.

Движение электропоездов по направлению из Москвы в Волоколамск должно быть восстановлено в ближайшее время.