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Священник Чаплин послал проклятия россиянам из-за фильма "Матильда"

30 октября 2017, 09:40 [ «Аргументы Недели» ]

Священник Чаплин послал проклятия россиянам из-за фильма "Матильда"
фото: globallookpress.com

Православный священник, протоирей, бывший официальный представитель РПЦ Всеволод Чаплин послал проклятия россиянам из-за фильма о последнем российском императоре Николае II и балерина Матильде Кшесинской "Матильда".

"Пусть ваш наглый самодовольный смех сменится горькими слезами, пусть ваши киношные наряды сменятся трауром", - пожелал отец Всеволод Чаплин. Протоиерей пригрозил, что кара падет на всех, кто не остановил и допустил кощунство. Протоирей записал свою речь с проклятиями из-за фильма кинорежиссера Алексея Учителя еще на прошлой неделе, сейчас она распространяется в сети.

"Слово божие непреложно. Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает", - говорит священник и обещает: "Кара божия да будет ответом". По словам Всеволода Чаплина, наказание последует и для создателей, и для тех, кто "безучастно, теплохладно, боязливо взирал".

Лидер группы "Наутилус" Вячеслав Бутусов подписал письмо против выхода фильма Матильда" и объяснил по какой причине. 

Артист балета, балетмейстер и актер Михаил Барышников  советует всем интересующимся балетом посмотреть фильм Алексея Учителя.

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Старые остановки "донашивают" в Волгограде

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Вандалы, разрушавшие стенды ветеранов ВОВ, задержаны в Москве

Вандалы, разрушавшие стенды ветеранов ВОВ, задержаны в Москве

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Денверский зоопарк сообщил о гибели амурского тигра, привезенного из России

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В Ленобласти без вести пропал десятилетний мальчик

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Консул в Шанхае назвал причину смерти 14-летней модели-россиянки в Китае

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В Госдуме высказались по поводу учений стратегических ядерных сил США

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Военная прокуратура открыла дело из-за "захвата" воинской части в Одессе

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На этой неделе граждан России ожидают сразу три выходных дня

На этой неделе граждан России ожидают сразу три выходных дня

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Мужчина, получивший ножевое ранение в московском кафе, скончался

Мужчина, получивший ножевое ранение в московском кафе, скончался

Сегодня стало известно, что мужчина, получивший ножевое ранение в ходе конфликта в одном из кафе на северо-востоке Москвы, скончался. Данную информацию предоставил источник в правоохранительных органах.

//Общество

Движение электричек в сторону Красногорска нарушено из-за ЧП в поезде

Движение электричек в сторону Красногорска нарушено из-за ЧП в поезде

Движение электричек в сторону Красногорска в понедельник утром нарушено из-за ЧП в поезде. Короткое замыкание произошло в одном из вагонов поездов, следовавшем сегодня утром из Москвы в Ново-Иерусалим.

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Актер, обладатель двух "Оскаров" признался в нетрадиционной ориентации

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Будущим пользователям смартфона марки Apple iPhone X придется выкладывать за ремонт гаджетов круглые суммы. Починка новой модели обойдется примерно в полтора раза дороже, чем ремонт предыдущих.

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"Локомотив" "переехал" "Зенит" в Петербурге

В Петербурге в воскресенье, 29 октября, состоялся заключительный и принципиальный матч первого круга РФПЛ. Весь первый тайм атаки "Зенита" волнами накатывались на ворота "Локомотива".

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