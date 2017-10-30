Православный священник, протоирей, бывший официальный представитель РПЦ Всеволод Чаплин послал проклятия россиянам из-за фильма о последнем российском императоре Николае II и балерина Матильде Кшесинской "Матильда".

"Пусть ваш наглый самодовольный смех сменится горькими слезами, пусть ваши киношные наряды сменятся трауром", - пожелал отец Всеволод Чаплин. Протоиерей пригрозил, что кара падет на всех, кто не остановил и допустил кощунство. Протоирей записал свою речь с проклятиями из-за фильма кинорежиссера Алексея Учителя еще на прошлой неделе, сейчас она распространяется в сети.

"Слово божие непреложно. Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает", - говорит священник и обещает: "Кара божия да будет ответом". По словам Всеволода Чаплина, наказание последует и для создателей, и для тех, кто "безучастно, теплохладно, боязливо взирал".

Лидер группы "Наутилус" Вячеслав Бутусов подписал письмо против выхода фильма Матильда" и объяснил по какой причине.

Артист балета, балетмейстер и актер Михаил Барышников советует всем интересующимся балетом посмотреть фильм Алексея Учителя.