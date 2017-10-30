Минздрав: в России созданы индивидуальные лекарства от рака

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила о новых разработках в России лекарств для лечения рака. По данным Скворцовой, созданы индивидуальные лекарства для конкретного человека.

Глава Минздрава рассказала, что одна и та же опухоль по клеточному составу в каждом организме персонифицирована, продолжает мутировать, и возникают персональные онкомаркеры, - пишут "Известия". По мнению Вероники Скворцовой, первые результаты появятся в период от трех до пяти лет. Как пояснила министр, персональные онкомаркеры можно будет определять с помощью жидкостной биопсии. По словам Скворцовой, подобрав индивидуальный набор лекарств из нескольких препаратов, которые нужны человеку, должен появиться регресс онкологического заболевания.

Один из высокотехнологичных иммунопрепаратов успешно прошел вторую фазу клинических исследований и вошел в третью фазу — исследование. Исследования пройдут в нескольких научно-медицинских центрах Москвы и Петербурга. Новых препаратов еще четыре, все находятся на разных стадиях клинических исследований.

По мнению Вероники Скворцовой, первые результаты появятся в период от трех до пяти лет.