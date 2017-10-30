Керченская паромная переправа временно закрыта

Утром в понедельник, 30 октября, появилась информация о закрытии Керченской паромной переправы.

Соответствующее сообщение для пассажиров было опубликовано сегодня на официальном сайте оператора "Морская дирекция".

Подчеркивается, что работа Керченской паромной переправы была временно приостановлена в связи с неблагоприятными погодными условиями. Предполагается, что функционирование в штатном режиме будет возобновлено после улучшения метеоусловий.