Канский совет депутатов: Устав надо исполнять, а не переделывать

Непростая ситуация сложилась в Канском районном Совете депутатов. Его председатель В.Н. Костюков работает на непостоянной основе, что противоречит Уставу районного Совета и создаёт ряд проблем. Депутаты неоднократно ставили вопрос о том, чтобы обязать председателя работать на постоянной основе, однако все их усилия пока тщетны. И это продолжается уже год. К освещению проблемы подключились СМИ. В еженедельнике «Аргументы недели. Енисей», №40 12 – 18 октября 2017 г. вышел материал, подробно рассказывающий о сложившейся ситуации, «Не уставной Канский район». В Союзе журналистов прошла пресс-конференция по этой теме. Её ведущими выступили депутаты Канского районного Совета депутатов Леана Федосеева (КПРФ) и Геннадий Князев (ЛДПР), а также редактор еженедельника «Аргументы недели. Енисей» Андрей Думанский.

Из выступлений депутатов следует, что вопрос о работе В.Н. Костюкова на посту председателя районного Совета пытались решить не только внутри своего ведомства, но и обращались в различные инстанции.

– Нас избрал народ и мы хотим, чтобы населению района жилось лучше, – говорит Геннадий Князев, – Канский районный Совет депутатов шестого созыва работает год. 5 октября 2016 г. состоялась его первая сессия, на которой был избран его председатель – Владимир Николаевич Костюков, которого выдвинула «Единая Россия». Согласно п. 3 ст. 31 Устава райсовета председатель должен работать на постоянной основе и не имеет права совмещать работу в Совете депутатов с какой-либо другой профессиональной деятельностью. Костюков же, являясь руководителем отделения ПФРФ по Канскому району, не желает покидать своё место в Пенсионном фонде и в результате наш председатель работает на непостоянной основе. Что, очевидно, противоречит Уставу, является его нарушением. Кроме того, Владимир Николаевич уделяет мало времени районному Совету, работает неэффективно. Только проводит комиссии и сессии. Но деятельность председателя Совета депутатов должна заключаться не только в этом.

Но кому, как не нам, блюсти все законы. Мы, депутаты, обращались в прокуратуру и в суд по поводу этого нарушения. Канской межрайонной прокуратурой ещё в ноябре прошлого года было вынесено представление В.Н. Костюкову об устранении нарушений законодательства об организации местного самоуправления, где говорилось, что он должен устранить несоответствие Уставу. На него он дал ответ, что в Устав Совета депутатов будут внесены изменения, позволяющие председателю работать на непостоянной основе. Но нельзя писать законы под каждого человека. Однако Костюкова поддерживают депутаты от «Единой России», которых в Совете большинство – 11 человек (общее число депутатов от других партий 9 человек). Вопрос об изменении Устава был вынесен единороссами на сессию Совета, но мы на неё не явились, что позволило оттянуть принятие решения.

Леана Федосеева подчёркивает:

– Предложение о работе председателя районного Совета на непостоянной основе поступило после того, как Костюкова избрали председателем. Но на каком основании депутаты от «ЕР» решили изменить постоянную основу на непостоянную? Ведь такая основа препятствует нормальному функционированию райсовета, нарушение регламентов может привести к принятию незаконных решений. Костюков действительно практически не работает как председатель Совета депутатов – не принимает граждан, не выезжает в населённые пункты района, не посещает праздничные и другие мероприятия. Мы тоже не можем заниматься свой депутатской деятельностью эффективно, так как председатель ничего не делает для её организации. А контрольную функцию за работой администрации, одну из наших основных, мы вообще не осуществляем опять же благодаря ему. И связь с Заксобранием и с Госдумой у нас отсутствует. А «Единая Россия» Костюкова поддерживает.

После обращения в межрайонную прокуратуру нам было представлено заключение на представление районного прокурора об устранении нарушений законодательства об организации местного самоуправления консультанта-юриста Канского райсовета депутатов. В нём сказано, что В.Н. Костюков избран на постоянной основе, но он с места председательствующего предложил депутатам изменить только что принятое ими решение, то есть изменить основу деятельности на непостоянную. Ещё написано: «Указанное обстоятельство подтверждает оставление депутатом В.Н. Костюковым без внимания предписания п. 2 ст. 5 Регламента о том, что повестка первого заседания Совета депутатов может включать в себя только организационные вопросы избрания председателя Совета, его заместителя и формирования комиссий, к числу которых после избрания депутатами председателя Совета вопрос замены его работы с постоянной основы на непостоянную не относится». Однако на это заключение со стороны Костюкова не было никакой реакции. Мы обращались в краевую прокуратуру, откуда было направлено представление нашему районному прокурору Е.В. Фёдорову, на которое он ответил: «Примем меры». Обращались в Генеральную прокуратуру, к уполномоченному по правам человека М. Денисову. На их представления Фёдоров отвечал, что будут внесены изменения в Устав, и Костюков будет работать на законных основаниях. И представление прокурора не удовлетворено до сих пор. Мы обратились с заявлением в Канский районный суд, который поддержал нас. Но Костюков подал апелляцию в краевой суд, и тот оказался на его стороне.

Мы также направили письмо президенту с просьбой ввести меру ответственности за необоснованные решения, получили ответ из канцелярии о том, что нам нужно обращаться в прокуратуру. Писали председателю Законодательного Собрания, но ответа не получили. Написали в Министерство юстиции, оттуда был ответ, что Устав утверждён в соответствии с Конституцией и законами РФ.

Леана Петровна также отметила, что согласно существующему законодательству можно менять основу деятельности действующего депутата, но представители всех фракций, кроме «Единой России», отказываются это делать. И возмущает то, что председатель не только игнорирует существующий Устав, но и стремится переделать его под себя. Но если человек не хочет уходить с прежней работы и полностью посвятить себя новой, выполнять свои обязанности на сто процентов, то целесообразным становится избрание на эту должность другого кандидата. И такая инициатива уже выдвигалась в Канском райсовете.

– Мы решили вынести вопрос о досрочном прекращении полномочий председателя Совета депутатов В.Н. Костюкова, но наше предложение не стали рассматривать. Другого человека единороссы не хотят видеть на посту председателя, – отмечает Геннадий Князев.

Образовался некий замкнутый круг, выход из которого пока не виден. Хотя в Законодательном Собрании есть те, кто поддерживает канских коллег.

Депутат ЗС Красноярского края Сергей Титов:

– Законодательное Собрание не может напрямую вмешиваться в деятельность местных советов. Однако ситуация, сложившаяся в Канском районе, не новая. Что касается дальнейшей работы В.Н. Костюкова в качестве председателя райсовета, то должно быть установлено два факта: нарушение закона и ущемление прав депутатов. Сегодня мы видим, как игнорируется закон и как депутаты сами себя ущемляют в своих возможностях, что недопустимо. Налицо двойные стандарты. Но я надеюсь, что проснётся правда жизни. И пусть депутаты Канского районного Совета изберут другого председателя.

Сколько ещё продлится эта эпопея, неизвестно. Ведь разрешению ситуации препятствует ряд факторов: большинство сторонников действующего председателя в райсовете, возможные недоработки в законодательстве. Конечно, депутаты Канского Совета не намерены отступать и готовы идти до конца. Но печально лишь то, что такая ситуация не единичный случай, и подобных примеров можно встретить массу, причём не только во властных структурах, но и практически в любой сфере нашей жизни.